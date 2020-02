Renault : de la Primaquatre au moteur V8 avorté - Vidéo en direct du salon Rétromobile 2020

Joli et spacieux stand que celui de Renault au salon Rétromobile de 2020. Et comme chaque année, le constructeur au losange, ex-Régie nationale (bon, ok, ça fait un bail...), propose au public des modèles rutilants et emblématiques de son histoire.

Le stand Renault au salon Rétromobile 2020

dailymotion

Ainsi, on trouve de l'ancien, de la youngtimer et même un très moderne Espace 5 restylé (mais que fait-il là ?). Puis dans l'ordre de naissance :

Un Type BY, une Type LO de 1929, une Renault Vivasport Cabriolet de 1935, une Floride de 1961, une Prototype H de 1968, une 17 TL de 1972, une Torino argentine de 1972, une Renault 12 Abidjan Nice, une Renault 5 TX de 1984 et une Renault Clio Williams de 1994.

De quoi en prendre plein les mirettes.

Crédit photo : Antoine Pascal