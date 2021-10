Renault dévoile son Master à hydrogène

Les constructeurs français se lancent prudemment dans l'hydrogène, en passant d'abord par leurs utilitaires. Comme Citroën et Peugeot, Renault s'apprête à proposer un fourgon doté d'une pile à combustible, avec pour base le Master. C'est la première réalisation d'Hyvia, la joint-venture créée en juin 2021 entre le Losange et Plug Power, leader mondial des solutions clés en main hydrogène et piles à combustible.

Le Master Van H2-Tech est doté d'une pile à combustible de 30 kW, d'une batterie de 33 kWh et de quatre réservoirs contenant au total 6 kg d'hydrogène. Grâce à cet ensemble, l'autonomie atteint 500 km. C'est nettement plus que celle du Master électrique, qui annonce moins de 200 km ! Autre avantage de l'hydrogène : un plein rapide, en quelques minutes.

Hyvia a d'ailleurs présenté un prototype de station de recharge. Les stations, disponibles à la location ou à l'achat, seront assemblées à Flins à partir de fin 2021. L'hydrogène sera soit fourni sur site par électrolyse de l'eau, soit alimenté par remorque.

Ce véhicule fait la part belle au made in France ! Le fourgon est construit à Batilly. L'intégration de la partie électrique/hydrogène est faite par une filiale du groupe Renault, PVI, à Gretz-Armainvilliers. Le moteur électrique vient de Cléon, la pile à combustible sera assemblée à Flins !

Ce Master annonce un volume de chargement de 12 m3. Il sera disponible début 2022. Hyvia prépare ensuite une version allongée avec 19 m3 (mais moins d'autonomie, 250 km). Puis il y aura un minibus pouvant emporter jusqu'à 15 personnes.