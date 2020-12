Renault Espace : l'essence disparaît, prix en hausse

L'Espace restylé a rejoint les concessions dans le courant de l'année 2020. Si l'équipement a été bien modernisé, il n'y a eu aucun changement sous le capot. Pour les évolutions mécaniques, Renault a attendu le passage à la norme Euro 6d full, en vigueur en 2021.

Quelques semaines avant l'échéance, le Losange revoit l'offre de son grand monospace. On pourrait plutôt dire "réduit l'offre" car on note la disparition du 1.8 TCe de 225 ch. Celui-ci a aussi été gommé de la gamme Talisman. Mais si la berline garde le 1.3 TCe de 160 ch, que l'on trouve aussi sur le Koleos, l'Espace n'y a pas encore le droit.

L'Espace ne propose donc plus que du diesel, avec là aussi une évolution liée à la norme Euro 6d full : le plus puissant perd quelques chevaux. On passe de 200 à 190 ch, toujours avec l'EDC d'office. Le modèle d'accès reste à 160 ch, en EDC aussi.

Au passage, Renault en profite encore pour augmenter les tarifs. Toute la gamme prend 900 €, même le gros diesel qui perd 10 ch. Le modèle d'accès Zen Blue dCi 160 ch passe de 44 100 à 45 000 €. Pour l'Intens, c'est maintenant 50 000 € en 160 ch et 52 500 € en 190 ch. Au sommet, on a l'Initiale Paris, à 57 200 € en 190 ch.