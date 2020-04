Renault et Nissan : la présentation des plans de relance maintenue en mai

La pandémie de Covid-19 secoue très fortement l'industrie automobile. Il y a quelques semaines déjà, le président de Renault, Jean-Dominique Senard (à droite sur la photo), déclarait : "Nous vivons une des épreuves les plus difficiles de notre histoire".

Cette crise intervient au moment où Renault était déjà dans une période délicate. Il en est de même pour Nissan. Les deux alliés ont vu leurs ventes et leurs résultats financiers plonger en 2019. Ils avaient donc prévu de présenter en mai un vaste plan de relance, avec une nouvelle feuille de route sur trois ans pour l'Alliance et pour chacune des marques.

Ce planning aurait pu être remis en cause par le coronavirus. Mais Jean-Dominique Senard et Makoto Uchida, directeur général de Nissan (à gauche sur la photo), ont réaffirmé lors d'une interview commune au Wall Street Journal leurs intentions de dévoiler ces plans stratégiques en mai. Le patron de la firme japonaise explique : "Si le plan n’est pas bien expliqué et digéré, alors le cours du titre ne va pas remonter et les gens ne croiront pas que Nissan peut se relever".

La crise économique liée au Covid-19 ne peut que renforcer l'importance des nouvelles feuilles de route. Ainsi, en ce qui concerne l'Alliance, il est prévu de booster les synergies, avec la mise en commun de davantage de travaux de recherche et d'ingénierie et le partage de plus d'éléments techniques.

Nissan et Renault ont aussi prévu de faire des économies. Le japonais avait déjà officialisé des baisses de ses capacités de production et de ses effectifs. En février, Renault avait de son côté annoncé la présentation au printemps d'un plan d'économies, n'excluant pas de fermer des usines. Il pourrait toutefois revoir ses plans pour ne pas froisser l'État français qui est prêt à aider financièrement le Losange. Une chose est en revanche sûre : un grand ménage dans la gamme est attendu, avec la suppression des modèles peu rentables.