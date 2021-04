Renault et Xceed, pour certifier la conformité des véhicules

La technologie Blockchain, utilisée notamment dans le monde des cryptomonnaies, séduit de plus en plus le monde industriel. Pas plus tard qu'hier, les géants du luxe tels que LVMH, Prada ou encore Cartier se sont associés autour d'un projet de Blockchain pour tracer et protéger leurs produits face à la contrefaçon.

Renault s'y met également. Le constructeur au losange, qui travaille depuis 2019 sur un projet baptisé Xceed (comme la voiture) conçu avec IBM, Faurecia ou encore Knauf Industries, a validé la solution sur des lignes de production de l'usine de Douai. Désormais, la technologie va être adoptée par les usines en Turquie (Clio) et en Espagne (Palencia, notamment pour les futurs modèles remplaçants Mégane et Kadjar).

Ce certificat numérique de traçabilité des pièces, incorruptible et décentralisé, va permettre à Renault de répondre plus facilement aux contrôles conformité toujours devenus plus exigeants. Mais surtout, Renault espère que la plateforme Xceed servira à d'autres entreprises, plus petites, qui n'auraient pas les moyens de mettre en place un suivi précis de milliers de pièces ou produits.

La technologie Blockchain ne sert en tout cas pas uniquement au suivi des produits complexes. Volkswagen, notamment, s'appuie sur cette chaîne virtuelle de blocs pour certifier l'approvisionnement en matières premières, telles que le cobalt utilisé pour les batteries de voitures électriques.