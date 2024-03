Renault fier de payer ses employées aussi bien que ses employés

Vieux comme le monde, le problème de l’égalité salariale entre les deux sexes n’est semble-t-il pas un sujet pris à la légère au sein du groupe Renault. Le constructeur français vient en effet de publier un communiqué officiel annonçant fièrement être parvenu à l’égalité sur ce plan entre les hommes et les femmes travaillant dans ses rangs.

Cet objectif aurait été atteint avec deux ans d’avance d’après François Roger, le directeur des ressources humaines du groupe Renault : « Convaincu que notre diversité est un de nos atouts, une de nos forces, nous menons depuis plusieurs années une politique volontariste qui vise à offrir un lieu de travail sans aucune discrimination, dans lequel chacune et chacun se sent intégré(e), respecté(e) et valorisé(e). Neutraliser l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes avec deux ans d'avance sur notre ambition démontre l'engagement fort des équipes de Renault Group à détecter les talents et à œuvrer quotidiennement de manière concrète pour promouvoir l'égalité des genres au travail, une des priorités de notre stratégie pour la Diversité et l'Inclusion.»

Toujours plus d’hommes que de femmes

Il reste en revanche du chemin pour arriver à l’égalité entre les deux sexes dans la répartition de ses employés. A la fin 2023, le groupe Renault comptait en effet 35% de femmes au sein de sa direction et 27% au rang des managers, toujours d’après ce communiqué. Elle ne communique pas sur la proportion générale et annonce viser 30% de parité « numérique » d’ici 2030 et la parité totale en 2050.