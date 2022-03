Renault : la finition Esprit Alpine, bonne ou mauvaise idée ?

Si, dans quelques mois, vous croisez un SUV Renault avec des logos Alpine, ne vous moquez pas de son conducteur qui aurait bricolé cette touche tuning. Le nouvel Austral va bien être proposé avec une finition nommée "Esprit Alpine". Le remplaçant du Kadjar inaugure cette nouveauté dont Luca de Meo, directeur général du groupe, semble fier au point de s'en être réservé la primeur de l'annonce lors de la conférence de présentation du véhicule.

La rumeur enflait depuis longtemps, et s'était renforcée depuis que De Meo a enterré Renault Sport lors de la présentation de son plan stratégique Renaulution. Son but : faire d'Alpine la seule et unique marque sportive du groupe, une manière de clarifier et de renforcer le positionnement de la firme créée par Jean Rédélé, dont la gamme sera bientôt composée de trois modèles électriques.

Cela s'était concrétisé rapidement avec le changement de nom de l'écurie de F1, devenue Alpine en 2021. Et voilà donc que cela touche à la gamme Renault, où l'on trouve encore les vraies "RS", ou plutôt une seule puisqu'il n'y a plus que la Mégane, et des finitions pseudo-sportives RS Line.

AMG Line, M Sport...

Esprit Alpine vient ainsi remplacer RS Line, avec une recette semblable : quelques éléments de style spécifiques. Sur l'Austral, cela se traduit à l'extérieur par des jantes 20 pouces noires et une couleur de carrosserie spécifique. À bord, il y a une sellerie Alcantara avec le A fléché sur les appuie-tête, des surpiqûres bleues ou encore un pédalier aluminium. On se dit quand même que c'est un peu léger en matière de personnalisation, surtout à l'extérieur. Les RS Line nous avaient habitués à mieux, avec au moins des boucliers spécifiques.

Et sur le plan technique, il n'y a rien à dire, puisque Renault n'évoque pas de réglages particuliers. L'Esprit Alpine pourrait toutefois avoir l'exclusivité d'équipements, notamment les quatre roues directrices, ce qui ne serait pas une mauvaise idée tant l'agilité est un élément essentiel de l'ADN Alpine. En revanche, pas de moteur plus puissant. N'espérez pas avoir sous le capot le 1.8 de 300 ch de l'A110 !

Cette finition est finalement à prendre aux mots : on est dans l'esprit ! L'idée d'évoquer Alpine peut surprendre. Mais après tout, d'autres marques utilisent déjà leur label sportif pour des finitions. C'est ainsi le cas de M chez BMW et AMG chez Mercedes. Il y a ainsi des Classe A AMG Line avec un bloc essence de 109 ch !

Valoriser Renault sans dévaloriser Alpine

On note toutefois que le travail esthétique est plus poussé chez ces labels. Et surtout que la division sportive a déjà une solide réputation alors qu'Alpine est en pleine reconstruction et est une marque à part. D'ailleurs même les purs produits AMG gardent le logo Mercedes, ce qui ressemblait davantage à la stratégie RS chez Renault. Avec l'Esprit Alpine, c'est un peu comme si la finition chic de Volkswagen était Esprit Audi voire Esprit Porsche !

Poser un A fléché sur une Renault sans prétention sportive, ce peut être une mauvaise idée quand on essaie de détacher Alpine pour en faire un label sportif et premium crédible. Être déjà associé à des SUV aux moteurs peu puissants, cela peut brouiller l'image d'une marque qui, de l'aveu même de Luca de Meo, veut s'attaquer à des labels prestigieux. On garde en tête le coup fumeux de Gordini il y a une dizaine d'années.

Valoriser Renault sans dévaloriser Alpine, tel est l'enjeu ici. En bon expert du produit, on imagine que Luca de Meo sait ce qu'il fait. L'avantage est que le lien est fort entre Renault et Alpine, beaucoup disent d'ailleurs encore Alpine-Renault. Associer les deux n'aura donc rien de choquant pour le grand public, qui se souvient aussi de modèles comme la R5 Alpine.

Celle-ci était toutefois plus qu'une voiture un peu remaquillée. Mais entre les Esprit Alpine et les "vraies" Alpine, il devrait y avoir une solution intermédiaire : des Renault-Alpine, au moteur plus sportif. La Mégane électrique pourrait être la première du genre.