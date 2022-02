Renault : le prochain Scénic sera un SUV électrique

Il y a peu, Renault était le roi du monospace. Mais le Losange n'en proposera bientôt plus. Dans les prochains mois, la marque va stopper la production des Scénic et Espace, qui ne seront pas remplacés. Rien de surprenant, ce type de véhicule n'a plus du tout la cote.

L'année dernière, Luca de Meo, directeur général, déclarait à ce sujet : "comme tout dans la vie, les belles choses se terminent, il y a eu un cycle pendant 20 ans, on passe à d'autres choses". La mode actuelle est aux SUV. D'ailleurs, pour donner suite à ses grands monospaces, le constructeur va miser sur une version longue à 7 places de l'Austral (le remplaçant du Kadjar).

Toutefois, ce ne sera pas la fin définitive du Scénic. Luca de Meo l'avait déjà suggéré, il vient de le confirmer lors de la conférence présentant les résultats financiers de Renault pour 2021 : il y aura un nouveau Scénic, mais ce sera un véhicule électrique, reprenant la base CMF-EV inaugurée par la Mégane E-Tech.

Le nom Scénic est très populaire, il aurait été dommage de ne plus en profiter. Mais pour être dans la mode, ce Scénic prendra l'apparence d'un SUV ! Il devrait s'inspirer du look du concept Morphoz (photo). Pour continuer d'attirer une clientèle familiale, le véhicule devrait soigner sa modularité.

Ce Scénic électrique sera lancé en 2024.