Renault : le profit plutôt que le volume, Dacia va s'épanouir, Alpine a un avenir

En réponse à

Un discours qui semble censé et réfléchi. La priorité devrait d'arrêter de vendre à tout prix et retrouver des marges correctes. Mais pour ca il va falloir améliorer la fiabilité, la qualité perçue, l'image de marque généraliste milieu de gamme et augmenter la désirabilité des modèles.

Néanmoins avec cette nomination et celle de Vidal Renault semble être sur la bonne voie.