Renault : les ventes ont encore baissé en 2021

Peut-on faire pire que l'année 2020, annus horribilis avec ses longues périodes de confinement ? Chez Renault oui. Dans son ensemble, le groupe a livré l'année dernière 2 696 401 véhicules, soit un recul de 4,5 % par rapport à 2020.

Si le marché a encore été perturbé par des restrictions sanitaires en 2021, le groupe a surtout été plombé par la pénurie de semi-conducteurs. Luca de Meo, directeur général du Losange, estimait le manque à produire à 500 000 véhicules en 2021 !

Autre élément mis en avant : un changement de stratégie commerciale. Pour Luca de Meo, la priorité est désormais la rentabilité et non les volumes. Il veut ainsi favoriser la croissance des ventes sur les canaux qui rapportent le plus, à commencer bien sûr par celui des particuliers. Ainsi, sur les cinq principaux marchés du groupe, la part des ventes auprès des particuliers est passée de 50 à 56 % entre 2019 et 2021.

Le Losange a donc moins cherché à écouler à bas prix sur les autres canaux. Ce qui se ressent dans les chiffres par marque. Si le groupe baisse dans son ensemble de 4,5 %, la marque Renault recule de 5,3 %. Et encore, elle est sauvée par la branche utilitaires, puisque côté véhicules particuliers, le recul est de 10,5 %.

Outre le changement de stratégie commerciale, Renault souffre du vieillissement de sa gamme de modèles de grands modèles, de la Mégane à l'Espace. Mais la marque commence la reconquête, avec par exemple le lancement réussi de l'Arkana, dont 60 000 exemplaires ont été commandés en 2021 en Europe. Autre satisfaction, la réussite des hybrides, qui ont représenté 30 % des ventes aux particuliers. C'est même 56 % avec l'Arkana.

Autre bon point confirmé chez Renault : la bonne internationalisation. Le français s'est relancé en Inde avec le petit SUV Kiger (29 000 ventes) et au Brésil avec les bons débuts du Duster 2 (41 000 ventes).

Justement, du côté de Dacia, tout va bien. Pas de record de ventes, la marque souffrant aussi du manque de composants électroniques. Mais le roumain est en hausse de 3 % par rapport à 2020, avec 537 095 immatriculations. Une nouvelle fois, la Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe. Et tous canaux confondus, elle est même deuxième ! Dacia est aussi la marque la plus vendue aux particuliers en France. Élément de succès supplémentaire : la petite électrique Spring, dont 46 000 exemplaires ont été commandés. Elle dépasse déjà la Logan !

Autre firme low-cost qui se porte bien, Lada, avec des ventes stables à 383 966 véhicules. Ça plonge en revanche pour Samsung, la version coréenne de Renault, avec 57 480 livraisons, soit - 36,3 %. Les marques chinoises Jinbei & Huasong, issues d'une coentreprise locale, sont également dans le rouge, - 41,7 % à 15 999 véhicules.

Enfin, Alpine a retrouvé des couleurs en 2021. La firme au A fléché a livré 2 659 A110, bien mieux que les 1 527 de 2020.