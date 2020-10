Renault offre ses grammes de CO2 à d'autres constructeurs

Renault est en avance sur ses objectifs personnels de CO2 fixés par l'Europe pour 2020. Le constructeur au losange confirme être ouvert à la discussion avec d'autres groupes qui auraient besoin de "crédits" CO2 pour améliorer un bilan défavorable avant le 31 décembre. C'est ce qui ressort de documents repérés par un analyste automobile, documents enregistrés auprès de la Commission européenne.

La vente de la Zoe, qui marche toujours aussi bien en Europe, et l'arrivée de modèles hybrides et hybrides rechargeables permet à Renault d'envisager sereinement le court et moyen terme, d'où la décision de proposer des crédits CO2, qui pourraient être utilisés par Mercedes : le groupe allemand est clairement en retard et pour l'instant mal placé en termes de rejets moyens de dioxyde de carbone, et puisqu'une collaboration lie Mercedes à Renault, la négociation et l'accord pourront être plus faciles.

Une pratique d'échange de crédits dans une sorte de "réservoir" à grammages de CO2. Fiat a notamment conclu un accord avec Tesla, et Volkswagen pourrait se servir des crédits du chinois SAIC (qui distribue MG en Europe) pour réduire ses émissions de CO2. Au moins, en tout cas, le temps que les immatriculations de véhicules électrifiés s'intensifient.