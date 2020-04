Renault relance sa production en France

En réponse à

Ironique ou pas, ayant vu les mesures prises , c'est vraiment bien pensé! Je ne m'y attendais pas, tout est fait pour respecter les mesures et le matériel de protection est fourni, et pour certain poste avec visière.

Cependant, c'est aberrant comment les sociétés peuvent se fournir en masques et nos hôpitaux galèrent .

Après chez Renault c'est plus compliqué syndicalement parlant...