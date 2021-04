Renault Scénic : la fin du monospace, pas forcément du nom

En réponse à

J’en ai acheté un neuf avec madame en 2005, une version 1.9 dCi 120cv fortement remisée.

4 ans et 75kkm plus tard fin 2009 premier CT des 4 ans refusé pour mauvais réglage des feux. Été 2010 casse turbo à 95kkm sur autoroute en pleine canicule avec mon gamin dans son siège auto, grosse frayeur mais prise en charge à 80% de mémoire..

Novembre 2011, 120kkm, CT des 6 ans encore refusé pour je ne sais quelle raison. On craque, on débarque chez VW sur un coup de tête et on la fourgue en reprise en l’état bradée sous cote argus pour un VW Tiguan 2.0 140cv..

Dommage car voiture très confortable et pratique avec des enfants. Moteur volontaire et peu gourmand. Mais trop de soucis électroniques, trop de grincements, de pannes. Plus jamais Renault!