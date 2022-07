Renault se lance dans le rétrofit

Phoenix Mobility est une société grenobloise qui s’est spécialisée dans le domaine de la conversion de véhicules utilitaires vers l’électrique. Renault Groupe et la société grenobloise viennent de signer une Lettre d’intention en vue de nouer un partenariat stratégique pour le développement et l’exploitation commerciale d’un kit rétrofit. Le but de ce partenariat est de convertir des utilitaires thermiques de plus de cinq ans en véhicules électriques. Première étape de ce partenariat, une phase de développement pour construire un kit rétrofit pour Renault Master qui sera disponible en 2023. Renault veut installer environ 1 000 kits rétrofits afin de prouver à ses clients professionnels les bénéfices qu’ils peuvent attendre d’une telle démarche (confort de conduite, démarche écologique, économie à l’usage…).

C’est à Flins au sein de l’usine Renault que seront montés ces kits, Phoenix Mobility prenant en charge l’exploitation commerciale en s’appuyant sur son expertise reconnue dans le marché du rétrofit. Après cette première expérimentation avec des Renault Master, le Losange étendra cette solution rétrofit à d’autres modèles.