Renault Twingo : il n'y a plus qu'un moteur thermique essence

Ça bouge du côté de la Twingo. L'événement, c'est bien sûr le lancement de la version électrique. Les premiers exemplaires sont arrivés dans les concessions fin octobre, juste avant le confinement ! Et la commercialisation de l'électrique coïncide avec un ménage dans la gamme thermique.

Un gros ménage même puisque les blocs Sce 75 ch et TCe 95 ch sont passés à la trappe dans la dernière grille des tarifs de Renault. Il ne reste donc plus que le plus petit moteur essence de la Twingo, le modeste SCe de 65 ch seulement. Autant dire que la Twingo aura plus que jamais une vocation citadine !

Ces changements s'expliquent par le passage à la norme Euro 6d full en 2021. Renault s'est contenté de mettre à jour le 65 ch. Pour le reste, les investissements étaient coûteux. La fin du TCe 95 ch s'explique aussi par l'arrivée de la Twingo Electric, qui fournit de bonnes accélérations avec son bloc de 82 ch. C'est aussi une manière de remplacer la variante à boîte EDC, d'autant que grâce au bonus et à équipements équivalents, la Twingo électrique est à peine plus chère que la TCe 95 ch EDC.

Les finitions et les prix du SCe 65 ch