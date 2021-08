Renault : un accord avec Geely pour se relancer en Chine et Corée du Sud

Le Groupe Renault vient d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec Geely, le plus grand groupe automobile privé de Chine, et propriétaire de Volvo. Le partenariat doit permettre au français de lancer des modèles en Chine et en Corée du Sud. Du moins dans un premier temps, car d'autres marchés asiatiques pourraient suivre.

Pour la Chine, Renault commercialisera de nouveaux véhicules hybrides sous sa marque grâce aux technologies et à l'empreinte industrielle de Geely. Le Losange indique qu'il va contribuer "à la stratégie de marque, au développement des canaux de vente et des services digitaux ainsi que l’expérience client innovante".

C'est donc une évolution de la stratégie de la marque pour l'Empire du Milieu. En 2020, Renault avait mis fin à une co-entreprise avec le chinois Dongfeng pour la production sur place et la vente de modèles thermiques, notamment le Kadjar. Arrivé tardivement sur le marché chinois, Renault n'a jamais vu ses ventes décoller dans ce pays. Il avait toutefois pris la décision d'y rester en se focalisant sur les électriques et utilitaires. Il renforce donc aujourd'hui sa présence en Chine avec les hybrides grâce à Geely.

Geely va aussi permettre à Renault de se relancer en Corée du Sud, où il est présent depuis une vingtaine d'années avec la marque Samsung Motors. Les deux parties vont étudier la possibilité de produire dans ce pays des modèles sur la plate-forme de Lynk&Co, une marque de Geely, cousine de Volvo. Lynk&Co est d'ailleurs en train de faire ses débuts en Europe.