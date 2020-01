Renault : un nouveau concept-car aperçu

Renault n'a pas encore détaillé l'ensemble de son programme pour le Salon de Genève. Pour l'instant, on sait qu'il y aura la variante 100 % électrique de la Twingo. Il devrait aussi y avoir sur le stand la Mégane restylée, avec une déclinaison hybride rechargeable.

Et, apparemment, le public pourra également admirer un concept-car. Un prototype inédit a en effet été immortalisé en pleine rue par un lecteur du site néerlandais Auto Week. Il semble donc logique que celui-ci soit prévu pour le prochain grand salon international de Renault.

Le véhicule a été photographié à Barcelone, vraisemblablement lors de la séance photos et vidéos officielle. Ce n'est pas la première fois qu'un concept du Losange est immortalisé dans ces conditions. Cela avait par exemple été le cas avec le concept EZ Ultimo en 2018. Une fuite qui n'a pas poussé Renault à rester dans des studios pour ce nouveau prototype !

Forcément, on ne sait rien sur le modèle. Est-il juste un exercice de style ? Annonce-t-il plus précisément un modèle à venir ? On a d'ailleurs du mal à le classer dans une catégorie, même si le cliché est net. Si on se fie à l'auto en arrière-plan, ce véhicule a un gabarit assez imposant, mais son dessin évoque un véhicule compact, avec une partie arrière ramassée (la custode est réduite au minimum). Il y a un peu de break et un peu de SUV dans la silhouette.

Ce concept pourrait-il donner naissance à un crossover électrique ? Toutes les hypothèses sont encore permises, jusqu'à la présentation.