Renault va produire deux nouveaux modèles pour Mitsubishi

Renault et Mitsubishi officialisent une "nouvelle étape dans la coopération de l'Alliance" : le japonais va compléter sa gamme européenne avec deux modèles basés sur des Renault. Ces véhicules seront produits par le Losange, à partir de 2023. Ils rejoindront l'Eclipse Cross PHEV.

Les catégories visées ne sont pas précisées. On sait que les modèles retenus en tant que base sont des "best-sellers européens qui répondent déjà aux exigences réglementaires", les normes pollution étant sévères sur le Vieux Continent. Ces voitures soeurs seront ainsi basées sur les mêmes plate-formes "mais avec des différenciations, reflétant l'ADN de la marque Mitsubishi".

La firme aux trois diamants va donc garder une présence en Europe. Mi-2020, elle avait annoncé qu'elle ne lancerait plus ses tout nouveaux modèles chez nous, préférant concentrer ses efforts sur les régions où elle se porte le mieux.

Il y a quelques semaines, le Financial Times révélait que Nissan et Renault avaient poussé Mitsubishi à revoir sa position. La solution trouvée entre les membres de l'Alliance permet à Mitsubishi de rester en Europe à moindres frais.

Le commentaire de Luca de Meo, directeur du Groupe Renault :

"Notre nouvelle approche au sein de l'Alliance sur des projets ayant de l'impact et du sens devient réalité. Cette initiative, pragmatique et tirée par la création de valeur, jouera en faveur de l’activité de nos usines, de l'empreinte géographique de notre partenaire. Ce beau projet répond aux attentes de tous les partenaires sur le plan du design, de la réglementation et du business. C'est à cela que sert l'Alliance et nous sommes très heureux, au sein du Groupe Renault, de contribuer à cette nouvelle étape de son histoire de coopération".