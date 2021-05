Renault va proposer une offre de LLD entièrement en ligne

Les concessions peuvent de nouveau accueillir librement du public. Et les marques espèrent que c'est pour de bon, la vaccination éloignant le spectre d'un énième reconfinement. Cela ne les empêche pas de continuer de développer la vente en ligne, conscientes que la crise sanitaire aura accéléré le changement des comportements d'achats.

Le Losange a ainsi imaginé l'offre Renault Easy Lease. Elle concerne la location longue durée pour les clients particuliers, avec un parcours entièrement digital, de la configuration à la signature du contrat. Le service est toutefois lancé en Italie, mais il sera progressivement déployé en Europe.

De chez soi, on peut ainsi choisir un modèle parmi ceux disponibles (la Clio et le Captur pour commencer) et le configurer selon ses envies : finition, couleur, options… Il faut ensuite choisir une durée de location et le kilométrage associé. Après s'être identifié, le client signe son contrat en ligne. Renault promet un enchaînement des démarches sans rupture, rapide, avec un minimum de clics. La marque mise aussi sur un aspect "tout compris" pour la tranquillité d'esprit. La mensualité comprend l'assurance, la garantie, la maintenance du véhicule et une assistance dépannage.

Le concessionnaire a-t-il du souci à se faire ? Pas encore, car pour l'instant, il continue d'assurer la livraison du véhicule. Le client choisit ainsi le point de vente lors de sa commande en ligne. Fabrice Cambolive, directeur des ventes de la marque, souligne que le réseau de concessionnaire "reste au cœur" de la stratégie de distribution de Renault, "c’est un point de contact humain essentiel pour rassurer le client et garantir la meilleure des expériences au moment de la livraison".