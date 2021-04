Renault va relancer la Fuego

Depuis l'arrivée de Luca de Meo, un vent de nostalgie souffle fort chez Renault. Le nouveau directeur général, qui avait œuvré à la renaissance de la 500 lorsqu'il était chez Fiat, a annoncé en janvier le retour de la R5, avec une nouvelle version au look néo-rétro et à moteur électrique. Une réinterprétation de la 4L est aussi dans les tuyaux. Un concept est attendu cette année, dans le cadre des célébrations des 60 ans du modèle.

Et ce n'est pas tout. Visiblement conforté par l'accueil très positif de la renaissance de la R5, qui a trouvé écho jusque dans les JT de TF1, Luca de Meo souhaite déterrer un autre modèle du passé : la Fuego. Il y a quelques jours, Arnaud Belloni, patron du marketing de Renault, a même publié une image d'une Fuego avec le commentaire "à suivre…".

Une renaissance de la Fuego, cela peut faire sourire, car le modèle a pour certains une image ringarde. La Fuego est souvent malmenée par les humoristes, notamment Kad et Olivier, qui ont mis à l'honneur le coupé de Renault dans le film "Mais qui a tué Pamela Rose ?". Mais la Fuego, lancée en 1980 et produite jusqu'en 1992 en Argentine, a connu un succès plus que correct, avec 260 000 exemplaires écoulés. Un score loin d'être ridicule.

Toutefois, de nos jours, il ne faut pas oublier que la mode est aux SUV. Renault ne va donc pas refaire une Fuego sous forme de coupé deux portes, un type de véhicule qu'il a abandonné sous son propre label (il y a dans le groupe l'Alpine A110). Selon nos informations, la Fuego du 21e siècle sera donc un crossover coupé. Elle rejoindrait la catégorie naissante des petits SUV coupés, où l'on trouvera bientôt le Volkswagen Taigo. Si la silhouette change, on devrait retrouver un élément de design caractéristique : les bandes noires latérales.

Côté technique, afin de se distinguer du Captur, cette nouvelle Fuego serait électrique et reprendrait les éléments de la nouvelle R5. Cela permettra de faire baisser les coûts pour l'ensemble des modèles. Ce sera ainsi la plate-forme CMF-B adaptée à l'électrification.

L'écologie se trouvera aussi du côté des matériaux utilisés, Renault souhaitant concevoir des habitacles plus éco-responsables. On a par exemple déjà vu des sièges utilisant des filets de pêche recyclés. Des filets de pêche qui auront attrapé au préalable de gros poissons.