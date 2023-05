Rendez-vous lundi 15 mai pour les premières images du nouveau Suzuki Across

Une instrumentation numérique plus grande qui passe de 7 à 12,3 pouces, un écran multimédia, qui grandit également en atteignant 10,5 pouces contre 9 auparavant et une progression de l'équipement avec notamment la connectivité avec Apple CarPlay sans fil de série, tandis que celle d'Android Auto restera filaire. Parmi les autres nouveautés, on notera aussi le remplacement du chargeur monophasé standard de 3,3 kW par un de 6,6 kW.

Pas de changement au niveau du moteur, puisqu'il s'agit d'un bloc hybride rechargeable développant 306 ch autorisant une autonomie électrique de 75 km.

En raison de ces améliorations, les prix de l'Across ont augmenté d'un peu près de 4 000 €. Il est disponible avec une seule finition très complète facturée 59 290 €, soit environ 2 000 € de moins que le Rav 4 doté du même moteur en finition haute.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de cet Across optimisé.