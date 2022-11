Rendez-vous mercredi 9 novembre pour les premières images en direct de l'essai de la Leapmotor T03

Leapmotor est une de ces nouvelles marques, chinoises, nombreuses, qui vont débarquer sur notre marché cette année ou l'année prochaine. Fondée en 2015 seulement, elle va proposer chez nous plusieurs modèles, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, le T03.

Il s'agit d'une citadine 100 % électrique, de 3,62 m de long, soit exactement la longueur d'une Renault Twingo e-Tech, et un peu plus court qu'une Dacia Spring (3,73 m), qui sont ses deux concurrentes désignées.

So style n'est pas révolutionnaire, mais il est jovial, et de loin, semble très inspiré de celui de la Smart Forfour. Optiques rondouillardes, calandre pleine qui intègre la trappe de recharge, protections de carrosserie et d'ailes en plastique brut, toit noir contrasté en option, rien de transcendant, mais rien qui puisse choquer.

L'habitacle que nous avons pu découvrir au Mondial est sobre et sans chichi, basique, mais pas moins bien fini que celui de la Twingo. Et le niveau d'équipement, lui, est conséquent avec entre autres les deux écrans numériques de 8 et 10 pouces pour l'instrumentation et le multimédia, la navigation, les radars de recul avant et arrière, la caméra de recul, le démarrage sans clé, les 4 vitres électriques à impulsion, le régulateur de vitesse, le frein de parking électriques, les feux de jour et arrière à LED, les jantes alliage de 15 pouces, etc.

Techniquement, elle embarque un moteur de 80 kW, soit 109 ch, et une batterie de 41,3 kWh, qui lui promet une autonomie de 280 km en cycle mixte WLTP, et 417 km en ville.

Son prix ? Pas si donné que ça pour une chinoise. En effet, avec 25 990 € hors bonus (soit 19 990 € bonus déduit), elle est plus chère de 5 200 € que la Spring, et presque 2 000 € plus onéreuse que la Twingo électrique en entrée de gamme.

Alors ? Est-elle pourtant une bonne affaire ? C'est ce que nous essaierons de définir lors de cet essai, réalisé en région parisienne, et donc vous découvrirez demain mercredi 9 novembre les premières images.