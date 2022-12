Rétrofit: un premier site spécialisé dans Paris

Le rétrofit, pratique qui consiste à remplacer le moteur thermique d’une voiture un peu âgée par une unité électrique, pousse progressivement ses pions, avec des perspectives plutôt encourageantes.

Au dernier Mondial de l’automobile, les pouvoirs publics ont ainsi annoncé l’octroi d’une enveloppe dont le montant pourrait aller jusqu’à 20 millions d’euros à destination de professionnels du secteur. Le but : trouver des solutions industrielles permettant de développer cette technologie pour en faire baisser le coût unitaire.

C’est dans ce contexte que REV Mobilities, l’un des spécialistes français du Rétrofit, a inauguré il y a quelques jours le REV Lab Paris Beaugrenelle, en plein cœur du XVème arrondissement.

Installé dans un ancien garage Saab, cet atelier se présente comme une vitrine du savoir-faire de l’entreprise, qui vise aussi bien le marché des particuliers que celui des utilitaires légers et des véhicules de transport en commun.

Les utilitaires d'abord

« On a déjà plus de 3 000 précommandes, et notre présence ici matérialise le fait qu’on avance. Cela permet aussi de rencontrer et accueillir nos clients. On est là pour faire de l’industrie et créer de l’emploi. On va homologuer notre batterie R100 Rev2 au premier trimestre 2023, et cette certification nous permettra de franchir la barre des 100 unités par véhicule.», déclare à Caradisiac Damien Pichereau, responsables des affaires publiques et de la communication de Rev Mobilities.

« Demain, si une mairie nous demande rétrofiter 300 véhicules de sa flotte, on pourra y répondre positivement. On aurait 3 tailles de batteries adaptées à différents formats de véhicules. Pour les utilitaires, les premières livraisons interviendront fin 2023. On a déjà pas mal de précommandes. Pour des modèles comme une Renault Clio de particulier, on table plutôt sur 2024. On doit voir la taille batterie qu’on mettra à l’intérieur, ce qui en déterminera l’autonomie. Et il faut qu’on soit à moins de 10 000 € pour être compétitifs face aux modèles proposés par les constructeurs. Le but est aussi de pouvoir se positionner sur le futur leasing à 100 € par mois. »

« La décarbonation des véhicules est devenue une urgence mais des millions de véhicules thermiques ne peuvent pas terminer leur route à la casse. C’est un non-sens économique et environnemental. » complète Arnaud Pigounides, Président Fondateur de REV Mobilities. « Plus qu’une solution alternative, le rétrofit se constitue en véritable filière industrielle de premier plan, permettant reconversions et créations d’emplois au cœur de chaque territoire. »

Selon Rev Mobilities, on comptera encore 20 millions de véhicules thermiques en France à l’horizon 2035, année où cessera la vente de modèles neufs de ce type en Europe. Il y a donc un un important marché en perspective.

En attendant, ceux que titille la perspective d’électrifier Titine savent où aller à la pêche aux informations. Ils pourraient notamment y découvrir le coupé Peugeot 504 électrifié déjà essayée par Caradisiac, ou d’autres anciennes qui ont déjà opéré leur transition vers les « zéro émission ».