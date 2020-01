Rétromobile 2020 : les "trois vies" de Bugatti

111 ans d'existence, et pas une ride ? Vous pouvez en juger à Rétromobile où vous pouvez admirer un stand composé de trois autos marquantes d'un tournant dans la longue aventure Bugatti. Les "trois vies", comme l'appelle l'organisation du salon, sont en fait trois modèles bien distincts et toujours, ou presque, totalement différents dans l'esprit et la philosophie.

Il y a d'abord la radicale, la prestigieuse, la plus valorisée et recherchée de toutes, la Bugatti Type 35, présentée au milieu des années 20 et victorieuse à de nombreuses reprises en course. Une voiture qui a non seulement fait la renommée de Bugatti en compétition, mais qui a aussi séduit de riches acheteurs à l'époque où il n'était pas (encore) question de krach boursier.

Et puis 70 ans plus tard, alors que Bugatti est aux mains de l'homme d'affaires italien Romano Artioli (accessoirement propriétaire de Lotus, aussi, dans les années 90), l'EB110 voit le jour. Un gros moteur, quatre turbos et une esthétique dictée pour la performance. Une voiture qui met finalement moins l'accent sur le luxe que sur les chiffres.

Et puis avance rapide jusqu'au début des années 2000. Bugatti change à nouveau de main et se retrouve dans le groupe Volkswagen avant de ne plus en bouger (pour l'instant, en tout cas). La Veyron est la voiture du renouveau, avec un W16, quatre turbos (encore !) et la barrière des 1000 ch franchie pour la première fois.