Clairement inscrits sur le segment du luxe, les premiers modèles de l'Omega-Six disposent d’un moteur 6 cylindres de 2 litres développant une puissance de 50 ch. Ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de 120 km/h.

En 1924 le moteur, équipé d’un carburateur Solex, passe à 55 ch. L’omega-Six de 1928 est disponible en deux châssis : un modèle court de 1,52 m de large, 4,53 de long et 3,12 m d’empattement et une version longue de 3,46 m d’empattement.

dailymotion Rétromobile 2022 - Omega-Six, luxueusement votre

En 1929 apparaît un modèle compétition avec un 6 cylindres avec double arbres à cames en tête, deux carburateurs Cozette, d’une cylindrée de 3 litres développant 150 ch. Mais en course l’auto fait peu d’étincelles. Abandons et places d’horreur se succèdent. Un succès sur piste fera néanmoins beaucoup pour la notoriété de la marque. Il s’agit de la victoire d’une Omega-Six au Grand Prix féminin de Montlhéry, pilotée par Hellé Nice, danseuse nue à succès, devenue pilote de course.

Au total la production des Omega-Six n’excède pas les 50 modèles annuels entre 1922 et 1930 date de sa disparition.