Rétromobile 2023 : l'hippomobile, idéale pour rouler dans Paris ?

Au salon Rétromobile 2023, il y aura plus de 240 automobiles vendues par la maison Artcurial les 3 et 4 février prochains. Mais pas que : les organisateurs de la vente aux enchères ont décidé de faire preuve en allant chercher des lots qui vont parfois bien au-delà de la voiture motorisée. L’omnibus de la marque Félix Barreyre, qui sera proposé aux enchères le 3 février à 14h au salon, ne possède par exemple ni volant, ni moteur, ni boîte de vitesses.

Ce véhicule nécessitait en effet des chevaux pour être utilisé et transporter les passagers placés dans le compartiment arrière. Artcurial estime que cet exemplaire date des environs de l’année 1880, une époque où les jours de ce genre d’engins étaient déjà comptés : en ce temps-là, les pionniers de l’automobile savaient déjà faire marcher des véhicules propulsés par leur propre mécanique et non plus des chevaux. D’abord cantonnée au rang d’objet de grand luxe, l’automobile finira par avoir la peau des hippomobiles à partir du début du siècle suivant. A l’heure où les grandes villes comme Paris veulent bannir les voitures équipées de moteurs thermiques polluants, verraient-elles d’un bon œil le retour de ces engins ? Sans doute que non puisque ces hippomobiles posaient bien d’autres problèmes de pollution à leur époque, comme le rappelait Michel Holtz récemment dans les colonnes de Caradisiac.

Plus de 30 000€ la carriole de luxe ?

Le montant de l’estimation donnée par Artcurial donne un peu le vertige : entre 25 000 et 35 000€, voilà qui nous paraît quand même très cher pour une carriole de luxe, même garnie de jolis cuirs et construite de bois précieux.