Rétromobile 2023 : lancement des célébrations des 60 ans de la Porsche 911

La Porsche 911 est-elle la doyenne des voitures de sport ? Pas exactement puisque la Chevrolet Corvette existe depuis plus longtemps qu’elle. L’Américaine bat d’ailleurs aussi l’Allemande au registre du nombre de véhicules produits, sachant qu’elle fêtait déjà son million et demi d’unités vendues en 2009 alors que la 911 n’est arrivée au million qu’en 2017. Mais la sportive de la marque de Zuffenhausen a toujours servi de référence absolue à toutes les autres marques depuis son arrivée en production en 1964. Elle est même couramment considérée comme la « meilleure voiture du sport au monde » grâce à ses sensations de pilotage, son confort et sa grande polyvalence.

Le salon Rétromobile 2023 sera l’occasion de lancer les célébrations autour des 60 ans du modèle légendaire. Avec un peu d’avance puisque la 901 a été dévoilée pour la première fois au salon de Francfort 1963 au mois de septembre et sa production n’a commencé qu’en septembre 1964. Ce n’est qu’en novembre 1964 que la 901 a été renommée 911, pour ne pas froisser Peugeot qui voyait d’un mauvais œil ce matricule ressemblant aux siens.

Rendez-vous à Rétromobile

Le salon Rétromobile n’a pas encore donné de précisions à propos de ces célébrations, mais on pourra sans doute compter sur la présence d’exemplaires clé dans l’histoire de la sportive allemande. Et pourquoi pas la présence de la dernière 911 Dakar ? Rappelons également la présence à Rétromobile de l’étrange Porsche 356 Valkyrie montée sur chenilles