Rétromobile 2023 : les Mercedes AMG qui faisaient peur

Aujourd’hui, les trois lettres « AMG » désignent toutes les sportives commercialisées par Mercedes-Benz. Depuis 1999, le constructeur allemand possède en effet ce préparateur réputé, fondé en 1967 et resté indépendant pendant plus de 30 ans. Mais dans les années 80, AMG ne s’était pas encore rapproché de Mercedes même s’il préparait quasiment tous les modèles du grand constructeur pour ses clients. A l’époque où les Mercedes de route n’osaient pas aller trop loin dans le sport, les modèles revus par AMG faisaient office d’engins extrêmes avec une présentation esthétique intimidante et un haut niveau de puissance.

Ce sont précisément ces préparations AMG que la maison Artcurial va vendre pendant le salon Rétromobile : une collection de dix modèles des années 80 à la robe menaçante, dont une énorme 560 SEC « Wide Body » dotée d’un V8 poussé à 385 chevaux et d’une carrosserie élargie. Un engin qu’on imaginerait parfaitement pour servir aux méchants d’un film hollywoodien.

Rendez-vous le 3 février

La vente de cette collection de vieilles AMG se tiendra le 3 février prochain sur le salon Rétromobile. Rappelons qu’on y vendra aussi des autos de collection de légende, dont une Ferrari 250 LM qui pourrait bien dépasser la barre des 30 millions d’euros. Les AMG, elles, devraient cumuler plusieurs millions d’euros en valeur totale.