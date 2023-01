Rétromobile 2023 : Peugeot 205 Rallye, déjà trop chère ?

La Peugeot 205 GTI coûte actuellement une véritable fortune sur le marché de la collection : n’espérez plus trouver un exemplaire en parfait état et avec un faible kilométrage sous les 30 000€. Alors, peut-être vaudrait-il mieux se contenter de la 205 Rallye à la fois moins puissante et moins performante ? Hélas, la spéculation touche aussi cette version connue pour son approche puriste. Dans les annonces actuellement publiées sur les sites spécialisés, le prix demandé atteint parfois lui aussi les 30 000€ !

Voilà pourquoi l’exemplaire proposé par Artcurial dans le cadre de sa vente aux enchères de Rétromobile 2023 risque lui aussi de partir à un prix délirant. Datant de 1988, il a subi une profonde restauration l’année dernière avec une nouvelle peinture, un intérieur revu et une mécanique retouchée. Le vilebrequin, les bielles et les coussinets ont été changés à cette occasion. Artcurial ne précise pas le kilométrage de la bête, mais il donne une estimation de son prix comprise entre 20 000 et 30 000€. Aïe, ça pique.

103 chevaux à faire rugir

Pour rappel, la 205 Rallye possède un petit quatre cylindres 1,3 litre à carburateurs au lieu du moteur à injection de la GTI. Elle ne développe que 103 chevaux mais grâce à une présentation intérieure dépouillée au maximum, elle n’avoue que 780 kilos sur la balance. Alors, faut-il la préférer à la 205 GTI plus cossue ?