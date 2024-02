Rétromobile 2024 - la vanlife se met, elle aussi, au vintage

Certes, le stand est petit et un peu à l'écart, perdu dans un recoin du hall 3 de la Porte de Versailles, où se tient, jusqu’à dimanche soir, le salon Rétromobile. Mais pour première fois, la vanlife a droit de citer dans le temple de la voiture ancienne, même si l'exposition en question, peut connaître une certaine marge de progression, comme on dit, en restant extrêmement poli.

René Metge dormait dans une tente de toit

Pour petite que soit la présentation, et peu nombreux les modèles dont il est question, quelques pièces assez rares ou exotiques sont présentes. Passons sur Land Rover Defender 130 aménagé et muni de sa tente de toit. ll n'a pour seule originalité que d'avoir appartenu au regretté René Metge. Le triple vainqueur du Dakar utilisait cet engin pour ses reconnaissances.

Plus rare et presque caché par l'imposant Def, un van miniature semble perdu dans le hall. Il s'agit de l'une des rares tentatives de voiture "à permis" de Piaggio. Ce Porter a été construit pendant 5 ans, de 1993 à 1998 grâce à une co entreprise réalisée entre le groupe italien et le Japonais Dahiatsu. C'est certainement, avec ses 3,56 de long, le plus petit fourgon aménagé de la planète auto. Reste que son intérieur est très cosy, avec un lit, un évier et un réchaud. Une vraie maison de poupée, de la taille d'une maison de poupée.

À ses côtés, on trouve un Volkswagen T3 de 1992. véritable star du van vintage, il s'affiche ici dans une livrée bicolore, avec un mobilier et un toit relevable parfaitement restaurés. A ses côté, n T2, tout aussi bien rénové, daté de 1972, a été aménagé par le spécialiste Westfalia.

Lui, semble avoir honte de se trouver à côté de ces best-sellers et c'est au rayon des voitures vendues moins de 25 000 euros qu'on le retrouve. C'est un Fiat 850 T Familiare qui s'affiche à 22 900 euros, soit la moitié du prix que revendiquent certains combis. Il n’est muni que de ses trois rangées de sièges, mais à ce prix, sa tente de toit est comprise.