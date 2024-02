dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Citroën Xantia V6 Activa

Remplaçant la BX dès 1993, la Citroën Xantia est, comme sa devancière, dessinée en collaboration avec Bertone. D’emblée, elle séduit par ses lignes tendues, distinctives et élégantes, à l’opposé de celles de la BX. Autre gros changement, la qualité de fabrication, en hausse considérable. Basée sur une plateforme inédite, la Xantia reçoit la suspension hydropneumatique chère à Citroën, alliée, comme sur la XM, à une gestion électronique. Mais dès 1994, grosse surprise : la Xantia bénéficie d’une évolution magique de cette suspension, l’Activa. En clair, grâce à son inédit système SC-CAR, la voiture évite désormais pratiquement tout mouvement de caisse (ni tangage ni roulis), permettant aux pneus de travailler bien à plat. Conséquence, la tenue de route confine au surréaliste, d’autant que l’auto n’est pas trop lourde. L’Activa étant un haut de gamme, son équipement est riche. En janvier 1997, la Xantia récupère le V6 3,0 l ES9, en 194 ch, et se mue en grande routière très rapide (230 km/h). En décembre 1997, la Citroën se voit légèrement restylée (calandre, feux arrière, tableau de bord), puis elle finit sa carrière en 2001.

La Xantia que nous voyons ici est l’aboutissement suprême de la lignée, la V6 Activa phase 2. Véloce, ultra-efficace, confortable, spacieuse et bien fabriquée, elle en remontre aux allemandes. Un super youngtimer pour voyager loin ! Mais attention, la belle demande un entretien régulier (vidanges régulières du liquide LHM), et potentiellement ruineux quand il s’agit de changer les 10 sphères de suspension ou de résoudre une fuite de cette dernière. Passage chez un spécialiste obligatoire. Autre poste de dépenses important, le changement de la courroie de distribution avant 120 000 km. C’est le gros point fort du modèle exposé, en superbe état apparent : tout l’entretien a été fait récemment, et il dispose d’un joli suivi. Ce qui permet de justifier un prix pas si élevé qu’il en a l’air : 18 000 €. Car cette Xantia impeccable n’a parcouru que 110 000 km, ce qui en fait un produit fort rare et désiré sur le marché.

Check-list

- Etat de la suspension

- Train arrière

- Corrosion des soubassements

Les +

- Tenue de route exceptionnelle

- Performances élevées

- Confort et habitabilité

Les –

- Entretien onéreux

- Consommation un peu élevée

- Image