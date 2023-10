Rétromobile 2024 : les métiers de l'automobile ancienne à l'honneur

Plus on s’approche de la date du salon Rétromobile 2024 et plus son programme se précise. On le sait, c’est la marque MG qui jouera la vedette lors du salon qui ouvrira ses portes à la fin du mois de janvier prochain. Alors que le constructeur bat désormais pavillon chinois, il tient à soigner son image en rappelant à tout le monde ses origines de vraie marque anglaise. Pour cela, MG pourra compter sur une petite exposition de modèles emblématiques mais aussi un vieux prototype destiné aux records de vitesse.

Le circuit de Linas-Montlhéry aura lui aussi les honneurs du salon Rétromobile 2024 et on apprend que l’évènement célèbrera par ailleurs tous les métiers de l’automobile ancienne et ceux autour des voitures d’exception. « Depuis sa création en 1976, Rétromobile a à cœur d’être la plus belle vitrine de cette invention majeure du 20ème siècle qu’est l’automobile. Fort de cette mission Rétromobile, en partenariat avec l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et avec le soutien de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), accueillera lors de sa 48ème édition une zone entièrement dédiée aux entreprises du patrimoine vivant (EPV). L’objectif : mettre en lumière le savoir-faire français et orienter les projecteurs sur les nombreuses initiatives en faveur de la sauvegarde du patrimoine motorisé roulant. », peut-on lire dans le communiqué officiel du salon.

Rendez-vous dans le hall 1

« Le salon Rétromobile multiplie les initiatives en faveur de la transmission des savoirs. Une exigence inextinguible au service de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine roulant motorisé. C’est ainsi que le hall 1 de la porte de Versailles s’enrichit d’un nouvel espace consacré à l’ensemble de la filière de formation et de transmission des métiers d’art liés à l’automobile et notamment aux entreprises bénéficiant du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Un certain nombre d’entreprises possédant le label EPV ont d’ores et déjà confirmé leur présence : Radiateur Touraine, Garage Bonne Route, Le Parapluie de Cherbourg, la Malle Bernard, Mathieu Lustrerie et le Méhari Club de Cassis », précise le communiqué.

Il existe d’ailleurs une véritable économie de la voiture ancienne, comme le rappelle l’organisateur du salon : « Au total, l’INMA recense 1 448 entreprises du patrimoine vivant et 160 000 emplois entre les équipements industriels, médicaux et mécaniques, les Arts de la table, la culture et la communication, la gastronomie, l’architecture et le patrimoine bâti, la mode et la beauté, l’ameublement et la décoration, les loisirs et les transports. Cette dernière catégorie concerne les entreprises chargées du maintien des savoir-faire dans le domaine de la restauration des véhicules de collection. En termes de poids économique, les 86 entreprises de cet univers emploient 1 727 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 243 millions d’euros ». Si ces métiers vous intéressent, vous savez donc où aller l’hiver prochain.