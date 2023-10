Le salon Rétromobile 2024 fêtera les 100 ans de MG

La semaine dernière, nous découvrions l’affiche du salon Rétromobile 2024. C’est la MG EX 181, un prototype expérimental de MG destiné à battre des records de vitesse dans sa catégorie à la fin des années 50, qui incarne la tête d’affiche de cette nouvelle édition.

Sans surprise, on apprend que l’histoire entière de MG sera à l’honneur au salon Rétromobile 2024 avec la célébration de son centenaire lors de l’évènement parisien : « L’histoire de MG débute en 1924 dans la banlieue d’Oxford et dès le départ, les automobiles imaginées par le génial Cecil Kimber sont le fruit d’un travail acharné qui saura très vite toucher le cœur des passionnés. Dès lors, comment imaginer plus bel écrin à la passion que le salon Rétromobile et y célébrer cent ans d’une histoire automobile dédiée au plaisir de conduire ? Le travail réalisé par les équipes du salon Rétromobile va permettre aux visiteurs de découvrir, ou de redécouvrir des véhicules exceptionnels qui ont marqué notre histoire, établissant des records ou remportant des courses mythiques », peut-on lire dans le communiqué.

Sacré changement

La marque MG en profitera donc pour soigner son image de marque anglaise à l’histoire riche, même si les produits qu’elle propose actuellement n’ont plus rien à voir avec les modèles qui ont fait sa légende. Rappelons qu’elle figure désormais dans le giron chinois depuis son rachat par le groupe SAIC, et qu’elle commercialise des véhicules électrifiés bon marché qui font un carton en Europe.