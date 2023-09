MG devant Tesla en Europe sur le mois de juillet 2023

La progression du constructeur automobile MG en Europe est spectaculaire. En juin dernier, sa compacte électrique MG4 devançait déjà les Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech dans les ventes. En France, l’enseigne a écoulé plus de 13 000 voitures sur les six premiers mois de l’année 2023 alors qu’elle n’est revenue chez nous qu’en 2020.

Encore plus impressionnant : d’après les chiffres de Jato Dynamics, MG a vendu 17 430 voitures en Europe sur le mois de juillet 2023. Une progression de 148% par rapport au même mois de l’année dernière qui lui permet de devancer Tesla, Suzuki et Mini tout en talonnant Cupra, Volvo et Seat. Même les marques comme Fiat, Nissan ou Citroën se retrouvent quasiment à sa portée en imaginant que ses ventes vont continuer de progresser dans les mois à venir.

Un jour dans le top 10 ?

Alors que le réseau de MG en Europe continue de s’étoffer, le constructeur s’invitera-t-il un jour dans le top 10 des marques sur le Vieux Continent ? Après l’arrivée de la MG4, la marque planche sur une citadine MG3 conçue pour concurrencer frontalement la Dacia Sandero. Dacia Sandero qui lutte actuellement contre le Tesla Model Y en tête des modèles les plus vendus d’Europe…