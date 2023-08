Tesla Model Y contre Dacia Sandero : une vraie lutte des classes en Europe

Le Tesla Model Y (et la Model 3 dans une moindre mesure) réalise des performances commerciales extraordinaires partout dans le monde depuis son lancement. Meilleure vente de la planète au premier trimestre 2023, il s’impose comme le véhicule familial préféré des Français et vient également de prendre la première place du classement européen : d’après les chiffres de Jato Dynamics, il s’est vendu au total 136 564 Tesla Model Y sur le Vieux Continent sur la première moitié de l’année 2023. Une augmentation de 204% par rapport à la même période l’année dernière qui lui permet de battre tous les autres modèles.

Il devance un véhicule qui ne pourrait pas être plus éloigné que lui en matière de prix comme de philosophie : il s’agit de la Dacia Sandero écoulée à 123 408 exemplaires sur la même période (+27% par rapport au premier semestre 2022), une machine diamétralement opposée aux prestations du gros SUV électrique américain. Même si ce dernier bénéficie d’un rapport prix-prestations extrêmement concurrentiel dans sa catégorie, il coûte rappelons-le 45 990€ en prix de base (avant déduction du bonus écologique) et peut monter jusqu’à 59 990€ en version Performance. De son côté, la petite Dacia Sandero se négocie à partir de 11 990€ et coûte 13 600€ dans sa finition Expression correctement équipée avec le petit moteur essence de 65 chevaux (ou 15 650€ avec le bloc de 100 chevaux compatible GPL). Une véritable lutte des classes !

La Golf est très loin

Fini le temps où la Volkswagen Golf dominait outrageusement ce classement : elle n’est plus qu’en neuvième position d’après les données de Jato Dynamics, avec 88 574 exemplaires écoulés (-1%). Le T-Roc a définitivement pris le dessus sur elle alors que la Peugeot 208, voiture la plus vendue d’Europe, n’était plus que quatrième au classement du premier semestre 2023. Alors, qui du gros SUV électrique de luxe ou de la petite citadine thermique populaire aura le dernier mot sur l’ensemble de l’année 2023 ?