Le Chinois MG cartonne en France et va ouvrir une usine en Europe

Vous commencez à en voir assez souvent dans la rue. C’est normal car les ventes de MG, cette vieille marque anglaise appartenant aux Chinois de SAIC depuis 2006, progressent rapidement sur le marché automobile français et européen depuis le début de la décennie grâce à ses modèles électriques et hybrides très bon marché. La marque vient de publier ses résultats de ventes du premier semestre 2023 chez nous, avec 13 441 unités écoulées en six mois ce qui représente un record absolu (dépassant le résultat de l’ensemble de l’année 2022). MG reste encore loin des marques les mieux établies, mais sa MG4 électrique fait désormais partie des meilleures ventes du marché et sa croissance ne faiblit pas pour l’instant.

Dans ce contexte, le constructeur annonce par ailleurs qu’il va construire une usine en Europe pour optimiser sa performance sur le Vieux Continent. « Le groupe SAIC Motor, propriétaire de MG Motor, est actuellement en phase d’évaluation pour choisir un site au sein de l’Union Européenne et communiquera à ce sujet une fois l’emplacement choisi », précise le communiqué officiel.

Les Chinois en Europe

Alors que les constructeurs chinois misent actuellement sur des coûts de production très inférieurs pour leurs produits fabriqués dans l’Empire du Milieu et exportés ensuite, leur succès en Europe est tel qu’ils envisagent désormais d’ouvrir des usines localement. C’est aussi le cas de Geely avec Polestar, qui prospecte pour bâtir un site de production sur le continent ou même de Byd qui veut en faire autant. Le gouvernement français, qui cherche aussi à attirer dans le pays les Américains de Tesla, serait d’ailleurs en discussion avec Byd pour tenter de les convaincre de s’installer dans l’Exagone.