Une voiture électrique chinoise produite en Europe ?

Créée en 2018, la marque Polestar commercialisait initialement un gros coupé sportif hybride rechargeable. Elle ne propose désormais que des modèles 100% électriques, avec une philosophie plus sportive pour les différencier de ceux de la marque sœur Volvo. Contrairement à ces Volvo, les autos de la marque Polestar sont exclusivement produites en Chine, profitant au maximum des moyens de Geely en Chine qui possède la marque scandinave depuis 2010.

Mais au fur et à mesure que sa gamme s’étoffe, Polestar va étendre ses moyens de production à d’autres pays. Le nouveau SUV électrique 3, par exemple, sera assemblé aux Etats-Unis à l’usine Volvo de Harlestonn en plus de l’usine chinoise de Chengdu. Alors que les prochains Polestar 4, 5 et 6 doivent prendre vie dans des usines chinoises eux aussi, le haut responsable de Polestar Thomas Ingenlath a confié aux journalistes d’Automotive News que le 7 pourrait être le premier modèle fabriqué en Europe.

Pas pour tout de suite

Avant cela, Polestar doit donc lancer les modèles 3, 4, 5 et 6. La première Polestar construite sur le Vieux Continent n’arriverait donc pas avant l’année 2026 au minimum, dans une usine qui reste encore à définir. Ce sera probablement la première voiture chinoise assemblée en Europe si tel était le cas.