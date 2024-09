Retrouvez-nous demain mardi pour les premières images en direct de l'essai du Peugeot Rifter Restylé

Les ludospaces du groupe Stellantis (Citroën Berlingo, Opel Combo Life, Toyota ProAce City Verso, et donc ce Rifter) ont fait les beaux jours du groupe en se vendant plus qu'honorablement sur leurs deux premières générations.

La troisième, présentée en 2018, a même pratiquement rejoint en prestations les monospaces compactes d'alors. Mais en 2021, le tout jeune groupe Stellantis décide, en vertu de la "verdisation" de sa gamme, de supprimer toutes les motorisations thermiques, pour ne plus proposer ses ludospaces qu'en version 100 % électrique. Le Rifter se conforme à cette politique.

Hélas, et sans surprise, les ventes dégringolent ! Tant et si bien qu'après plusieurs années de méventes, Peugeot décide, en même temps qu'il restyle son ludospace, de réintégrer sous son capot un moteur thermique. En l'occurrence, et comme pour le Berlingo restylé que nous avons déjà essayé, le diesel 1.5 BlueHDI 130 ch, accouplé à une boîte automatique EAT8, ou le 1.5 BlueHDI 100 en boîte mécanique 6 rapports. Il reste bien sûr disponible en "E-Rifter" électrique 136 ch.

Du "nouveau ancien" mécaniquement donc, mais aussi des modifications esthétiques, surtout sur la face avant, ou calandre, nouveau logo, optiques et bouclier sont redessinés, tandis qu'à l'arrière, le logo est remplacé par le nom de la marque en toutes lettres.

A l'intérieur, la qualité des matériaux est revue, le volant légèrement retouché tandis que l'écran passe à 10 pouces de diagonale exploitable. Les aides à la conduites sont enrichies et la caméra de recul améliore sa définition.

Bref, un coup de dépoussiérage bienvenu, dont nous vous parlerons dès demain en vous proposant les premières images en direct de notre essai, au volant d'une version 1.5 BlueHDI GT EAT8. Le prix de cette version ? 31 920 €.