Retrouvez-nous demain pour découvrir en live l'Audi Q2 restylé

A première vue, Audi n’a pas sorti la grosse artillerie à l’occasion du restylage de son SUV urbain, le Q2. Le petit SUV est revu par petites touches. La plus visible concerne le bouclier redessiné pour s’harmoniser avec le reste de la gamme « Q ». Les feux profitent d’une nouvelle signature lumineuse avec, à l'avant, des phares LED de série. La palette de couleurs est agrémentée de cinq nouvelles teintes dont le « Vert Pomme », jusqu’ici inédit chez Audi. À bord, les changements sont tout aussi légers et concernent le pommeau du levier de vitesses, les aérateurs, un nouvel éclairage d'ambiance et quelques inserts décoratifs (sur la planche de bord et les repose-genoux). L’écran du système multimédia MMI grimpe à 8,3" et profite des services connectés qui permettent de contrôler à distance diverses fonctions et l'état de la voiture.

Sous le capot, Audi annonce trois blocs essence TFSI, dont le 1.5 de 150 ch, et deux blocs diesel TDI. Pas de nouveauté évoquée et aucune trace d'hybridation. Le pack d'assistances à la conduite intègre un nouveau système de conduite semi-autonome, qui gère accélération, freinage, maintien dans la voie, et s'aide de la lecture des panneaux de signalisation pour adapter la vitesse. Le volant est capacitif : le conducteur n'a qu'à le toucher pour prouver qu'il est attentif.

La gamme de l’Audi Q2 millésime 2021 débute sous les 28 000 € avec le moteur essence de 116 ch (30 TFSi) et la boîte de vitesse mécanique. Le cœur de gamme, lui, se situe aux alentours des 34 000 €. Retrouvez-nous dès demain en direct de la capitale pour le découvrir en live.