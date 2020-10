Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Cupra Leon

Cupra, la nouvelle division sportive de Seat a fait le choix de l'hybride rechargeable comme offre de lancement sur la nouvelle génération de Leon. Cette Cupra Leon hérite de la technologie de sa cousine du groupe Volkswagen, la Golf 8 GTE qui se compose d’un quatre cylindres essence 1.4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique (115 ch) et d’un pack de batteries de 13 kWh situé dans le plancher. La puissance combinée est de 245 ch et l’autonomie en tout électrique atteint 52 km selon le cycle WLTP, ce qui signifie qu’elle profite d’un bonus écologique de 2 000 € (jusqu’à la fin de l’année 2020). La Cupra Leon e-Hybrid est également disponible en break (1 500 € supplémentaires). L’offre sera complétée prochainement par des motorisations 100% thermiques, à savoir le 2.0 TSi proposé en versions 300 ch et 310 ch avec le break Sportstourer à transmission intégrale.

De série, la Cupra Leon offre les projecteurs LED, les compteurs numériques de 10,25 pouces, le système multimédia avec navigation intégrée sur un écran tactile de 10 pouces intégrant la connectivité Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto, le chargeur de smartphone à induction, la caméra de recul et l'aide au stationnement avant et arrière, les phares et essuie-glaces automatiques, l'accès et démarrage mains-libres ou encore la climatisation automatique trois zones. Un câble de recharge "Mode 2" pour prise domestique est également fourni d'office.

Retrouvez nous dès demain en direct de Reims pour découvrir la nouvelle Cupra Leon.