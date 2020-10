Fiat 500 électrique : les premières images de l'essai

En réponse à

Encore une fois Caradisiac formez vos journalistes aux VE . Vous mélangez tout : vous parlez de type 4-3-2 mais ce sont des MODES de charges ...Mode 4 c'est en courant continu DC (les bornes entre 50 et 350 kw ) avec prises combo 2 ou CHAdeMO pour les Nissan et mitsu , le mode 3 c'est les wallbox de 4 à 22 kw en alternatif AC que l'on a à la maison ou sur la voirie hôtel etc et le mode 2 c'est pour se brancher sur une prise domestique à l'aide du câble CRO (câble de recharge occasionnel) qui délivrera entre 2 et 3 kw .......Ensuite pour a charge en AC tout dépend du chargeur interne de la voiture , ce qui limitera la puissance de charge , en général 7 kw , seul qq véhicule peuvent charger à 22Kw (Zoé..)

Bref Caradisiac, un peu de rigueur journalistique ne ferait pas de mal !!!!

Merci

Excellente journée