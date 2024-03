Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Suzuki Swift

La Swift jouit d’une notoriété certaine en France. La citadine se positionne d’ailleurs comme la meilleure vente du constructeur japonais dans l’Hexagone. Cette quatrième et nouvelle génération reste fidèle au cahier des charges de base. À savoir un gabarit et un poids contenu. La nouvelle venue mesure 3,86 mètres de long, ce qui reste inférieur aux valeurs des citadines du segment B « à l’européenne » comme la Renault Clio ou la Peugeot 208.

Sous le capot, la Swift reçoit un nouveau trois cylindres essence de 1,2 litre (nom de code « Z12E ») doté d’une hybridation légère (à la façon de la Swift actuelle et du reste de la gamme Suzuki). La mécanique se connecte à une transmission de type CVT. Un ensemble qui devrait maintenir des consommations basses face aux 920 kg de l’engin. À noter que la transmission intégrale Allgrip est de la partie, un choix unique dans le segment.

Toutes les Swift bénéficient du système multimédia commandable via un écran de neuf pouces, regroupant la navigation et notamment la connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Pour la première fois, une application est dédiée à la Swift. Afin de répondre aux dernières exigences en matière de sécurité, cette Suzuki profite du freinage d’urgence actif (détection des piétons, cyclistes et motos), l’aide au maintien dans la voie ou encore la surveillance de l’attention du conducteur.

Sur le papier, elle s’avère compétitive même s’il manque un détail qui a toute son importance : son prix. Retrouvez nous dès demain en direct de la région Bordelaise pour la découvrir en live.