Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Isuzu D-Max

Le nouveau D-Max arbore un design repensé, en particulier sur la face avant qui gagne des optiques en amande, mais aussi un nouveau bouclier dans sa partie basse, au niveau des antibrouillards. Plusieurs configurations sont commercialisées. Les versions cabine simple et cabine approfondie sont exemptées de malus en France car considérées comme des utilitaires alors que la version double cabine subira de plein fouet le super malus de 40 000 €.

À l’intérieur, le nouveau D-Max fait un gros bond en avant en matière de présentation et hérite également d'un écran tactile dont la taille varie entre 7 et 9 pouces selon les versions, avec Android Auto et Apple CarPlay de série. Côté motorisations, l’offre se concentre sur un quatre cylindres 1.9 diesel de 164 ch, modernisé sur cette génération. Le client aura le choix entre la boîte manuelle ou automatique et disposera des quatre roues motrices enclenchables.

Les tarifs sont augmentation mais restent contenus face à la concurrence avec un prix de départ à 22 900 € HT. Notez que toutes les versions bénéficient de la garantie 5 ans ou 100 000 km. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en live la nouvelle génération d’Isuzu D-Max.