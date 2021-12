Développé à partir de la Jeep Wrangler, le Gladiator ne passera pas inaperçu sur nos routes. Plus long qu’une limousine, ce pick-up à double cabine mesure 5,59 mètres de long dont 3,48 m rien que pour l’empattement.

Le pick-up est commercialisé uniquement en version quatre places. Cette configuration est non réversible, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’ajouter une cinquième place et sa ceinture de sécurité. Grâce à ce schéma, il échappe ainsi au malus de 40 000 € pour 2022. Disposant d’une carte grise VU, il est aussi exempté de TVS mais la récupération de la TVA n’est pas possible.

Bien plus efficace en tout-terrain qu'un simple pick-up 4x4 avec ses trains spécifiques et sa hauteur de caisse plus généreuse, le Gladiator fait confiance au V6 3.0 diesel de 264 ch et 600 Nm. Il est associé à la boîte automatique à huit rapports (convertisseur) et à la transmission intégrale avec gamme courte et blocage de différentiel. Une seule offre au catalogue : l'édition Overland Launch, facturée 72 900 €, et richement dotée. De série, on retrouve notamment la caméra avant et arrière, les sièges chauffants, la climatisation automatique, l'accès sans clé ou encore les feux LED et le système audio Alpine.

Retrouvez nous demain pour découvrir en live le nouveau Jeep Gladiator.