Lancé en 2020, le Kia Sorento de quatrième génération s’offre une face avant plus agressive composée de nouveaux projecteurs en forme de T. L’objectif étant d’harmoniser le design avec l’EV9, son équivalent 100% électrique. À l’intérieur, Kia a totalement redessiné la planche de bord et équipé son SUV d’un meilleur contenu technologique à bord. Deux versions sont commercialisées chez nous. La première, hybride non rechargeable, associe un bloc à essence 1.6 T-GDI de 160 ch à un moteur électrique de 60 ch pour une puissance totale de 215 ch.

Cette dernière est vendue à partir de 47 990 € et est exclusivement livrée en deux roues motrices. La seconde, celle que nous aurons à l’essai associe la même mécanique mais le moteur électrique et la batterie sont plus puissants (13,8 kWh et 91 ch). La puissance totale atteint 252 chevaux. L’hybride rechargeable débute à 54 490€ en version cinq places au minimum avec d’office la transmission intégrale. Le surcoût pour profiter des sept places est de 950€. C’est plus cher qu’un Renault Espace E-Tech hybride simple de 200 chevaux par exemple. Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Kia Sorento restylé.