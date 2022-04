Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Volkswagen T-Roc cabriolet restylé

Le T-Roc Cabriolet reste une exception dans le paysage automobile. Quelques SUV ont essayé d'enlever le haut, mais ils ont eu une carrière éclaire à l'image des Nissan Murano Cross et Land Rover Evoque Cabriolet. Le T-roc cabriolet a su trouver son public puisqu'il représente environ une vente sur dix de puis son apparition, en 2020, soit trois ans après la sortie du T-Roc.

Sans surprise, les évolutions stylistiques sont les mêmes que pour le T-Roc classique, essayé il y a quelques semaines sur Caradisiac. Elles portent sur l’introduction d'un nouveau bouclier et d’un bandeau lumineux qui longe la calandre sur les finitions hautes. À l’intérieur, les principales transformations ont porté sur l'amélioration de la qualité des matériaux, point très critiqué lors de la sortie du T-Roc, en 2017. On notera aussi la possibilité d'avoir les commandes tactiles pour gérer la climatisation et l’arrivée de touches capacitives sur le volant.

Le T-Roc cabriolet conserve son architecture à 3 portes, 4 places et une capote en toile (triple épaisseur) qui s’occulte en moins de 10 secondes, jusqu’à une vitesse de 30 km/h. Le cabriolet se contente de deux moteurs essence, le 110 ch et le 150 ch, ce dernier ayant d'office la boîte DSG 7 rapports. Il y a aussi deux finitions, Style et R-Line. Vendu en moyenne 6 000 € de plus, le T-Roc cabriolet voit ses tarifs débuter à 36 160 €. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.