Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Volkswagen Tiguan Allspace restylé

La version « courte » du Volkswagen Tiguan, le modèle le plus vendu par la marque dans le monde, a été restylée en fin d’année dernière. Avec 1,5 million d'exemplaires écoulés depuis 2017, la version longue du Tiguan, baptisée Allspace est déjà un succès pour Volkswagen. Elle a droit à son tour aux mêmes évolutions que son petit frère, à savoir des changements esthétiques mineurs visibles sur le bouclier, la signature lumineuse avant et arrière repensée et des feux à LED matriciels en option.

A l'intérieur de cette variante, la plus grosse évolution est la commande de climatisation désormais tactile. On note aussi l’arrivée d’un volant capacitif, qui permet de simplement poser la main dessus lorsque le système de conduite autonome de niveau 2 est enclenché. Grâce à sa longueur supérieure de 22 cm par rapport au Tiguan court, l’Allspace profite toujours d’un espace XXL aux places arrière, d’une banquette arrière coulissante et d’un coffre pouvant contenir 700 litres en version 5 places et 270 litres lorsque les deux sièges supplémentaires sont déployés.

Le Tiguan Allspace restylé dispose d'une large gamme de moteurs. En essence, on trouve le 1.5 TSI 150 ch, et le 2.0 TSI en 190 (uniquement avec les quatre roues motrices 4Motion et la boîte automatique) et en 245 ch, toujours en boîte DSG et 4Motion. Côté diesel, les clients pourront compter sur ce bon vieux 2.0 TDI décliné en 150 et 200 ch. En revanche, pour le moment, une version hybride rechargeable n’est pas proposée.

Les tarifs sont plutôt élevés avec un ticket d'entrée placé symboliquement sous les 40 000 €. Mais les prix s'envolent vite pour atteindre voire dépasser généreusement les 50 000 €. Retrouvez nous dès demain pour découvrir le Volkswagen Tiguan Allspace restylé en live.