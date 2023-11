Retrouvez-nous mardi pour découvrir en live la nouvelle Volkswagen ID.7

Alors que les nouveautés électriques de Volkswagen ne se vendent pas aussi bien que prévu tout en atteignant déjà des chiffres respectables sur le marché européen, le constructeur allemand continue l’élargissement de sa gamme de modèles à zéro émission. Après la compacte ID.3, le SUV familial ID.4 (et son dérivé « coupé » ID.5) ou encore le van ID.Buzz au design flamboyant, la marque de Wolfsburg lance cette fois sa première berline électrique.

Attention, l’ID.7 n’est pas spécialement conçue pour s’attaquer à la Tesla Model 3. Elle surclasse nettement cette dernière au niveau des proportions avec une longueur totale de 4,96 mètres, ce qui la rapproche des routières premium allemandes (BMW Série 5, Mercedes Classe E, Audi A6) et de la grande Tesla Model S électrique (5,02 mètres). C’est sans doute la raison pour laquelle cette Volkswagen ID.7 coûte cher : 62 650€ en premier prix là où une Tesla Model 3 restylée se négocie à partir de 42 990€. Sachant que la grande Tesla Model S démarre elle à 94 990€, l’Allemande essaie de se glisser dans l’entre-deux avec un positionnement intermédiaire.

Pour cela, elle utilise une batterie de 77 kWh dans sa version de base connectée au tout nouveau moteur électrique arrière (signé Volkswagen et Bosch), qui trouve progressivement son chemin dans le châssis des autres modèles électriques du groupe Volkswagen basés sur la plateforme MEB (ID.4/ID.5, ID.Buzz, Cupra Tavascan, Audi Q4 e-tron…). Avec 286 chevaux mais surtout 14,1 kWh de consommation annoncée et 620 km d’autonomie maximale, la fiche technique n’a rien de dépassé même si la Model S (plus chère de 30 000€) revendique des performances très supérieures et une autonomie maximale de 723 km. Alors, le compromis de l’ID.7 a-t-il de quoi convaincre ? Rendez-vous demain pour nos premières impressions en live…et le 13 novembre prochain pour notre essai complet.