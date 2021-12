Réveillon: seuls 37% ont pris des dispositions pour rentrer en sécurité

Malgré le contexte sanitaire que l’on connaît, cette soirée du 31 décembre sera l’occasion pour nombre d’entre nous de se réunir avec des amis pour le réveillon.

A cette occasion, les associations Prévention Routière et Assurance Prévention éditent la douzième édition de leur baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l’alcool au volant », qui s’intéresse à la façon dont nous allons nous déplacer ce soir.

On y apprend ainsi qu’un quart d’entre nous utiliseront leur véhicule personnel. Ce 31 décembre, « 39,5% des Français seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite », pour reprendre les termes employés par les auteurs du baromètre.

Le danger potentiel réside dans la façon dont les conducteurs vont traiter ladite question. En effet, 23,4 % des Français disent avoir déjà vu un convive du réveillon reprendre le volant dans un état alcoolisé.

Différentes stratégies sont généralement mises en avant par les personnes interrogées, mais toutes ne se valent pas, loin s’en faut.

Parmi les fausses bonnes idées les plus courantes, citons ainsi le fait d’attendre une durée suffisante avant de pouvoir prendre le volant, d’emprunter des petites routes peu fréquentées, et/ou de conduire lentement. Des solutions évoquées par 32,7% des personnes interrogées pour ce baromètre.

Le premier problème est que la plupart des conducteurs ignore le temps réel d’élimination de l’alcool dans le sang (une à deux heures par verre, en moyenne), lequel dépend aussi notamment de la corpulence et de ce que l’on a pu manger.

Quant aux petites routes peu fréquentées, l’enjeu est aussi qu’il ne faut pas avoir à y croiser d’autres conducteurs éméchés ! Idem pour le fait de conduire lentement, qui ne change à peu près rien au problème : si on a trop bu, on ne prend pas le volant, point.

Et si la solution de l’éthylotest individuel représente une solution des plus pertinentes pour savoir si on a trop bu, les spécialistes de la sécurité routière - et du bon sens - incitent à dormir sur place (et pas juste un roupillon de deux heures en vrac dans un fauteuil , hein !) plutôt que conduire après avoir consommé de l’alcool.

Autre parade : dès le début de soirée, désigner un conducteur qui ne boira pas d’alcool de façon à ramener tout le monde à bon port (le fameux « capitaine de soirée », dont on ne louera jamais assez les mérites).

Rien de nouveau sous le soleil, nous direz-vous. Certes, mais le fait est que seuls 37% des Français disent avoir prévu des dispositions pour leur retour de réveillon. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de s’en occuper.