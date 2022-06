Rimac: un nouvel investissement "à 8 chiffres" de la part de Porsche

Porsche, investisseur de la première heure dans le développement de Rimac, start-up experte en électro-mobilité, lui confirme son soutien à l’occasion d’une nouvelle levée de fonds à laquelle se joignent les sociétés Soft Bank Vision Fund 2 et Goldman Sachs Asset Management.

Porsche va prendre part au cycle de financement de série D du constructeur croate, spécialiste des technologies électrifiées, dont il détient déjà environ 20 % des parts et avec qui, rappelons-le, il s’est également associé en novembre dernier dans le cadre d’une joint-venture visant à reprendre le français Bugatti.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la marque de voitures de sport stuttgartoise annonce investir une somme conséquente, à huit chiffres, dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant total de 500 millions d’euros à laquelle participent de nouveaux investisseurs issus du secteur financier, Soft Bank Vision Fund 2 et Goldman Sachs Asset Management.

« Nous sommes ravis que Rimac ait séduit de nouveaux investisseurs éminents et sommes optimistes quant au développement futur de cette entreprise passionnante », confie Lutz Meschke, Vice-président du directoire de Porsche AG en charge des finances, précisant que Porsche était « déjà convaincu du potentiel de Rimac depuis son investissement initial en 2018 et que le partenariat tissé avec lui a su contribuer à l’évolution et au succès actuel » de la firme basée à Zagreb.

Avec de nouveaux investisseurs à bord, Rimac « va continuer à étendre ses positions sur le champ de l’électro-mobilité et devient même un partenaire encore plus solide pour Porsche », ajoute Lutz Meschke.

Mate Rimac, le président-fondateur de Rimac, restera l’actionnaire majoritaire de son groupe. Il souligne quant à lui que sa start-up projette une croissance importante dans les années à venir. Il se dit ainsi fier d’avoir le soutien de nouveaux investisseurs croyant dans sa vision et, parallèlement, ne manque pas de remercier Porsche qui, selon lui, « a joué un rôle important dans notre réussite jusqu’à aujourd’hui et qui continue à nous apporter son soutien. »

Le groupe Rimac prévoit d’investir le capital de cette nouvelle levée de fonds dans la production de projets à grande échelle. Il prévoit aussi de recruter 700 employés supplémentaires pour la seule année 2022.